Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС

- Народ - это главное богатство страны! Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, - продолжает свое выступление Марат Хусаинов. - Профсоюзы считают, что правительство должно действовать в этом вопросе поэтапно, обосновать меру, создать новые рабочие места. Сначала должно пройти широкое обсуждение общества, должны быть учтены все риски. Правительство озабочено ростом доходов бюджета, а не населения. Оно не задумывается о том, что ее народ-единственный источник власти. Мы требуем отменить законопроект! Мы за стабильность общества! Мы за человечные законы! Мы непобедимы!