Константин Толкачев вошел в пятерку самых медийных спикеров парламентов

Спикер башкирского парламента в последнее время выступает достаточно активным комментатором различных явлений общественно-политической жизни страны, в том числе, самых важных и громких событий. В частности, по возможной грядущей пенсионной реформе, Константин Толкачев высказался в том ключе, что это выгодно для экономики.