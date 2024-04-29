«Салават Юлаев» подписал американца на три года

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на три сезона, сообщает пресс-служба команды КХЛ. Контракт с хоккеистом из США в Континентальной Хоккейной Лиге определили как трансфер дня. Новое соглашение с 24-летним американцем рассчитано на три года.