«Салават Юлаев» подписал американца на три года

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на три сезона, сообщает пресс-служба команды КХЛ. Контракт с хоккеистом из США в Континентальной Хоккейной Лиге определили как трансфер дня. Новое соглашение с 24-летним американцем рассчитано на три года.
В минувшем сезоне КХЛ форвард провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (27+29) очков, став лучшим бомбардиром команды. В шести играх плей‑офф на счету Хмелевского 7 (2+5) очков.
Напомним, еще в январе форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский высказывал планы покинуть Уфу ради НХЛ.
ДОСЬЕ
Александр Хмелевский родился в 1999 году в Хантингтон-Бич (США).
Игровая карьера: «Сарния Стинг» (OHL, 2015/16), «Оттава 67» (OHL, 2015-2019), «Сан-Хосе Барракуда» (АХЛ, 2017/18, 2019-2022), «Сан-Хосе Шаркс» (НХЛ, 2020-2022), «Салават Юлаев» (2022 — н. в.).
Достижения: обладатель трофея Бобби Смита (лучший игрок года хоккейной лиги Онтарио, 2016/17), лучший бомбардир Мемориала Глинки (2016/17), серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2019), бронзовый призёр чемпионата мира (2021).
Статистика в КХЛ: 146 матчей, 116 (59+57) очков, показатель полезности +20, штрафные минуты — 95.