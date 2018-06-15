Спикер Курултая: увеличение пенсионного возраста – благо для экономики

Спикер Государственного собрания Башкирии – Курултая Константин Толкачев поддержал возможное увеличение пенсионного возраста, отметив, что это непростое, но необходимое решение, и что наша страна в этом не оригинальна: через это прошли, как говорит сам Константин Толкачев, практически все страны мира. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Спикер республиканского парламента уверен, что грядущая пенсионная реформа позволит сохранить на рынке труда квалифицированные кадры. Также, по мнению Константина Толкачева, увеличение пенсионного возраста приведет к росту экономики и повышению качества жизни населения страны.

Напомним, что на вчерашнем, 16 июня, заседании Правительства России, которое проходило под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, были озвучены основные параметры пенсионной реформы. Главные из них: увеличение возраста выхода на пенсию мужчина до 65 лет, женщин – до 63 лет.

Переход на новые возрастные планки будет постепенным, в частности, мужчины перейдут на новые пенсионные правила к 2028 году, женщины к 2034 году.