Рустэм Хамитов поднялся в апреле в медиарейтинге на два пункта

О главе Башкирии Рустэме Хамитова много писали после его «прямой линии» с жителями республики. Также СМИ сообщали, что на оперативном совещании в школе № 1 в Стерлитамаке он дал поручение усилить пропускной режим во всех школах региона. Рустэм Хамитов после поножовщины в школе, где ученик ранил двух человек и себя, заявил, что необходимо бороться с опасными группами в социальных сетях. Помимо этого, глава Башкирии в апреле провел заседание совета общественной безопасности, посвященное проблемам пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.