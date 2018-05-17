Рустэм Хамитов поднялся в апреле в медиарейтинге на два пункта

Он занял седьмую позицию в стране и вторую - в ПФО.
Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав регионов в апреле этого года.
В Приволжском федеральном округе в апреле лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Башкортостана Рустэм Хамитов и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
О главе Башкирии Рустэме Хамитова много писали после его «прямой линии» с жителями республики. Также СМИ сообщали, что на оперативном совещании в школе № 1 в Стерлитамаке он дал поручение усилить пропускной режим во всех школах региона. Рустэм Хамитов после поножовщины в школе, где ученик ранил двух человек и себя, заявил, что необходимо бороться с опасными группами в социальных сетях. Помимо этого, глава Башкирии в апреле провел заседание совета общественной безопасности, посвященное проблемам пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.
В ПФО Рустэм Хамитов занял второе место по упоминаемости в СМИ, сохранив предыдущие позиции. А в стране в целом занял седьмое место, поднявшись сразу на две позиции.