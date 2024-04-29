Чиновник из Башкирии «воскрес» на СВО

Во время выполнения боевой задачи Павел и его сослуживцы были атакованы беспилотниками в нейтральной полосе. Мужчина получил контузию и тяжелые ранения конечностей. Первый укол обезболивающего Павел Самойлин смог себе сделать только спустя три часа после атаки — когда улетели «птички». Наши военные обнаружили раненого Павла только на пятые сутки, 8 апреля. Тем временем жене Павла уже пришла «похоронка».