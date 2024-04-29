Чиновник из Башкирии «воскрес» на СВО

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Бывший сотрудник пресс-службы Правительства Республики Башкирия Павел Самойлин может праздновать свой второй день рождения. Мужчина, отец пятерых детей, ушел в зону СВО прошлой осенью. Там он командовал взводом, сообщает ГТРК «Башкортостан»
Во время выполнения боевой задачи Павел и его сослуживцы были атакованы беспилотниками в нейтральной полосе. Мужчина получил контузию и тяжелые ранения конечностей. Первый укол обезболивающего Павел Самойлин смог себе сделать только спустя три часа после атаки — когда улетели «птички». Наши военные обнаружили раненого Павла только на пятые сутки, 8 апреля. Тем временем жене Павла уже пришла «похоронка».
Теперь из Уфы, чтобы навестить своего героя, в госпиталь приехали жена, все пятеро детей Павла и внук. Старший лейтенант уже строит планы о возвращении на передовую.