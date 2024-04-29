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Чиновник из Башкирии «воскрес» на СВО

Чиновник из Башкирии «воскрес» на СВО

29 апреля 2024, 08:53
Фото: 1MI
Ранее поступали сообщения о его гибели в зоне специальной военной операции.

Бывший сотрудник пресс-службы Правительства Республики Башкирия Павел Самойлин может праздновать свой второй день рождения. Мужчина, отец пятерых детей, ушел в зону СВО прошлой осенью. Там он командовал взводом, сообщает ГТРК «Башкортостан»

Во время выполнения боевой задачи Павел и его сослуживцы были атакованы беспилотниками в нейтральной полосе. Мужчина получил контузию и тяжелые ранения конечностей. Первый укол обезболивающего Павел Самойлин смог себе сделать только спустя три часа после атаки — когда улетели «птички». Наши военные обнаружили раненого Павла только на пятые сутки, 8 апреля. Тем временем жене Павла уже пришла «похоронка».

Теперь из Уфы, чтобы навестить своего героя, в госпиталь приехали жена, все пятеро детей Павла и внук. Старший лейтенант уже строит планы о возвращении на передовую.

#Юлия Литвиненко#Общество#Новости Башкирии#СВО#Беспилотники
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