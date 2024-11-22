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Ноябрь
Татарстан в разы благополучнее Башкирии
22 ноября, 17:15
Октябрь
Башкортостан фатально уступает Татарстану
28 октября, 19:33
Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы
25 октября, 19:00
Башкирия обогнала Россию
25 октября, 18:06
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Сентябрь
Уфа проиграла Казани в деньгах
30 сентября, 04:58
Пиво, петухи и люкс для влюбленных: рейтинг тюрем Уфы и Башкирии
28 сентября, 09:38
Политологи раскрыли секрет успеха мэра Уфы
26 сентября, 16:07
Башкирия снова проиграла Татарии
23 сентября, 10:01
Топ-20 ресторанов Уфы и Башкирии назвали эксперты
16 сентября, 12:09
Уфа хоть в чём-то обогнала Казань
12 сентября, 08:32
Forbes признал Башкирию VIP-регионом
3 сентября, 07:40
Август
Каждый третий в Башкирии — бизнесмен
26 августа, 08:33
Хабиров попал в топ-15 глав регионов
24 августа, 04:54
Лучшие школы Уфы назвали эксперты
22 августа, 11:54
Цена на квартиры в Уфе шокируют
20 августа, 09:50
Ездить по Башкирии — не самоубийство
19 августа, 07:35
Башкирский мёд снова в центре внимания
14 августа, 07:26
Хабиров остаётся лучшим
6 августа, 14:31
Июль
Башкирия опасна для детей
30 июля, 08:56

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