Семь дорог в Башкирии затоплены паводком

В Республике Башкортостан паводок затопил семь участков автодорог и 293 садовых участка, сообщает региональный государственный комитет по ЧС. На контроле остается ситуация с паводком на семи объектах в трёх районах региона, в том числе — Уфе. За последние 24 часа новых участков подтопления не выявлено.