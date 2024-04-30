Семь дорог в Башкирии затоплены паводком

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Республике Башкортостан паводок затопил семь участков автодорог и 293 садовых участка, сообщает региональный государственный комитет по ЧС. На контроле остается ситуация с паводком на семи объектах в трёх районах региона, в том числе — Уфе. За последние 24 часа новых участков подтопления не выявлено.
Максимальный подъем уровня воды за сутки произошел на реке Белая в городах Салават, Ишимбай и Мелеуз — на 12 см в каждом. Но возле Монумента Дружбы в Уфе уровень воды в реке Белой за сутки упал на 39 см.
На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 26 см.