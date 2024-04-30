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Updated Сегодня, 08:11

Фото: ГК ЧС РБ

Семь дорог в Башкирии затоплены паводком

30 апреля 2024, 03:58
Фото: ГК ЧС РБ
Пик весеннего паводка прошел, но некоторые участки до сих пор подтоплены. В реке Белой продолжает расти уровень воды.

В Республике Башкортостан паводок затопил семь участков автодорог и 293 садовых участка, сообщает региональный государственный комитет по ЧС. На контроле остается ситуация с паводком на семи объектах в трёх районах региона, в том числе — Уфе. За последние 24 часа новых участков подтопления не выявлено.

Максимальный подъем уровня воды за сутки произошел на реке Белая в городах Салават, Ишимбай и Мелеуз — на 12 см в каждом. Но возле Монумента Дружбы в Уфе уровень воды в реке Белой за сутки упал на 39 см.

На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 26 см.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Паводок#Башкортостан#Новости Башкирии#Вода#Шакша#Река Белая
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