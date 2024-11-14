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2024
Курултай отказался от салюта в Уфе
14 ноября, 07:58
На повестке Курултая: деньги, курорты, алкоголь
13 ноября, 18:53
Пенсию за детей получают 65 000 жителей Башкирии
7 ноября, 17:59
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
Как не платить коммуналку в Башкирии
11 сентября, 12:10
Уфимский завидный жених решил уйти из холостяков
9 сентября, 12:14
Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии
15 августа, 19:28
Юбилей Курултая отпразднуют в Башкирии
30 июля, 04:34
Депутаты Башкирии повышают штрафы
26 июля, 08:14
Снижение пенсионного возраста предложили в Башкирии
22 июля, 07:58
Покурить в школе будет стоить ₽3 000 в Башкирии
2 июля, 12:28
Ночных «наливаек» в Башкирии больше не будет
От торговых точек, реализующих алкоголь в ночные часы, страдают жители близлежащих домов, сообщил спикер Курултая Константин Толкачев.
25 июня, 09:20
Туристам выдадут гидов по пещерам Башкирии
Депутаты Башкирии решили закрепить проводников за всеми опасными маршрутами, сообщает пресс-служба регионального парламента.
18 июня, 06:32
Башкирию лишат резервного фонда
27 мая, 08:34
2020
Башкирский парламент из-за коронавируса изменит формат работы
23 марта 2020, 17:49
В Кодекс Республики Башкортостан о выборах будут внесены изменения
6 января 2020, 09:16
2019
Спикер Курултая Башкирии вошел в медиа-пятерку коллег среди парламентариев России
Главный парламентарий республики улучшил позицию в рейтинге.
16 ноября 2019, 04:30
В Башкирии новому зампредседателя КСП предложили, как контролировать нацпроекты
Парламент утвердил на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии Альмира Газизова, бывшего зама Евгения Гурьева.
1 июля 2019, 12:52
2018
Константин Толкачев вошел в пятерку медиа-рейтинга спикеров парламентов Росии
11 сентября 2018, 06:12

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