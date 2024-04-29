«Пацанская стрелка» закончилась поездкой на капоте

Очевидцы потасовки рассказали, что компания из девяти парней поджидала машину во дворе микрорайона «Яркий». Когда их оппонент приехал на «разборки», то передумал разговаривать и решил уехать. Тогда девятеро молодых людей стали пинать легковушку и бросать в неё мусор. Один из участников конфликта запрыгнул на капот автомобиля и прокатился несколько метров.