«Пацанская стрелка» закончилась поездкой на капоте

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Группа молодых людей атаковала автомобиль уфимца в Дёме — их ищет полиция, сообщает Telegram-канал MashBatash.
Очевидцы потасовки рассказали, что компания из девяти парней поджидала машину во дворе микрорайона «Яркий». Когда их оппонент приехал на «разборки», то передумал разговаривать и решил уехать. Тогда девятеро молодых людей стали пинать легковушку и бросать в неё мусор. Один из участников конфликта запрыгнул на капот автомобиля и прокатился несколько метров.
Полицейские проводят проверку, дополняет сообщение MashBatash.