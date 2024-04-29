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«Пацанская стрелка» закончилась поездкой на капоте

«Пацанская стрелка» закончилась поездкой на капоте

29 апреля 2024, 09:34
Кадры конфликта жителей Уфы попали на видеозапись.

Группа молодых людей атаковала автомобиль уфимца в Дёме — их ищет полиция, сообщает Telegram-канал MashBatash.

Очевидцы потасовки рассказали, что компания из девяти парней поджидала машину во дворе микрорайона «Яркий». Когда их оппонент приехал на «разборки», то передумал разговаривать и решил уехать. Тогда девятеро молодых людей стали пинать легковушку и бросать в неё мусор. Один из участников конфликта запрыгнул на капот автомобиля и прокатился несколько метров.

Полицейские проводят проверку, дополняет сообщение MashBatash.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Проверка#Конфликт#Мусор#Полиция#Автомобиль#Новости Башкирии#Разборки#Очевидцы#Пацанская стрелка#Микрорайон#Капот
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