Медиарейтинг Рустэма Хамитова за год не изменился

Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам 2017 года занял 17-ое место в рейтинге глав субъектов РФ, составленном Медиалогией. За год его позиция в общем рейтинге не изменилась ни на один пункт.

В прошлом году СМИ написали о Рустэме Хамитове 49 701 раз, его медиаиндекс составил 312 270,7 балла. В рейтинге глав субъектов ПФО глава Башкирии улучшил позиции, но не намного: поднялся с пятого на четвертое место. В федеральном списке первые два места сохранили за собой мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. На третье место с пятого поднялся губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рейтинге глав субъектов ПФО на первом и втором местах по-прежнему президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. На третьем месте - новый губернатор Пермского края Максим Решетников.