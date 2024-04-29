Молодежь в Уфе устроила опасные гонки ради хайпа

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Уфе сотрудники Госавтоинспекции вечером 28 апреля на дороге Уфа-Оренбург остановили две легковые машины без номеров, в багажнике одного из автомобилей находись люди, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Уфе.
— Правонарушители установлены, ими оказались юноши в возрасте от 18 до 22 лет. Молодые люди хотели снять интересное видео для того, чтобы выложить его в соцсетях. Для этого 20-летний водитель «Ауди» посадил двух друзей в багажник своего автомобиля, которые производили сьемку следовавшей за ними «Шкоды», — указано в сообщении.
В отношении водителей и пассажиров багажника составлены шесть протоколов: за езду без номеров, за глухую тонировку стёкол, за нарушение правил проезда в транспорте. Водителю «Ауди» уже выписан штраф в ₽2000. Ранее за ним уже были нарушения ПДД.
В своих пояснениях нарушители указали, что хотели снять видео, прославляющее Уфу.