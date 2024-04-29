Молодежь в Уфе устроила опасные гонки ради хайпа

В отношении водителей и пассажиров багажника составлены шесть протоколов: за езду без номеров, за глухую тонировку стёкол, за нарушение правил проезда в транспорте. Водителю «Ауди» уже выписан штраф в ₽2000. Ранее за ним уже были нарушения ПДД.