Уфимский сити-менеджер Ялалов занял первое место в медиа-рейтинге ПФО

В прошедшем мае 2017 года среди глав администраций столиц регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа (ПФО), уфимский градоначальник Ирек Ялалов занял, по версии компании «Медиалогия», первое место среди 7 коллег по работе, связанной с администрированием городов.

На втором месте глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, на третьем – их коллега из Чебоксар Алексей Ладыков. Позиции первых двух – Ялалова и Кувайцева по сравнению с апрельским медиа-рейтингом не изменились, а Ладыков за месяц «подрос» на одну ступеньку.

Интересно то, что отрыв Ирека Ялалова от своих коллег впечатляющий: медиа-индекс 12026 против 7382 у Кувайцева и 3248 у Ладыкова. Наименьший показатель у главного администратора Йошкар-Олы Евгения Маслова – 315.

Возглавить этот медиа-рейтинг уфимскому градоначальнику позволила следующая медиа-активность: на одной из оперативок он дал указание о реконструкции исторических домов, предсказал перенос сроков сдачи после ремонта старого Бельского моста. Также Ирек Ялалов посчитал, что на месте сноса самовольно построенных гаражей можно организовать 100 парковочных мест.

«Медиалогия» составила два рейтинга – указанный выше рейтинг глав администраций столиц регионов ПФО и рейтинг глав столиц регионов ПФО. Видимо, причиной явилось отличие в названиях должностей городских глав.

Так вот, во втором рейтинге на первом месте глава Нижнего Новгорода Владимир Панов с медиа-индексом 20910. Так вот среди всех глав столиц субъектов ПФО, как бы они ни назывались, Ирек Ялалов занимает второе место.

Во втором рейтинге присутствует глава уфимского горсовета Валерий Трофимов на предпоследнем 13 месте с индексом медиа-активности 171.

При расчете медиа-индекса компания «Медиалогия» анализирует собственную базу данных, которая включает в себя 45000 источников, в том числе, ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Анализируется влиятельность персоны (участника рейтинга), характер упоминания персоны (позитивный, негативный, нейтральный), какая роль в сообщении отдается персоне (главная или второстепенная), а также наличие в сообщении СМИ прямой речи персоны.

Компания «Медиалогия» – независимая российская компания, проводящая исследования в области СМИ, мониторинг и анализ.