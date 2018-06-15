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Уфимский сити-менеджер Ялалов занял первое место в медиа-рейтинге ПФО
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Уфимский сити-менеджер Ялалов занял первое место в медиа-рейтинге ПФО

Сегодня, 15:46ПолитикаМарат ГареевФото: mkset.ru
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