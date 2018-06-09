Неделя в Башкирии: Лекарства, праймериз, отставка Нагорного и Лига наций

В этот же день мы узнали, что Башкирия по итогам весны опустилась на три позиции в Экологическом рейтинге, который регулярно проводит «Зеленый патруль». А «Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования по кандидатам на выборы в Госсобрание Башкирии, мы их проанализировали.