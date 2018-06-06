В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях

- Посмотрите, один из этих дом строят прямо в лесу: расчистил себе полянку и давай строиться – очень хорошо придумал! А тем временем вся эта земля, где идет строительство коттеджей - колхозная, паевая, то есть, наша общая. Раньше, до строительства, там был колхоз, который обанкротили. Земля была пахотной, на ней выращивали капусту, лук, морковь. Местным жителям эту землю даже под подсобные нужды не давали, а тут выдали сразу под строительство! – возмущается местный житель, который также просил не называть своего имени.