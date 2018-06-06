Соло на полиграфе прошел бывший руководитель ДОСААФ Башкирии Минигулов

Совладелец, генеральный директор аэродрома "Первушино", пилот-инструктор Сергей Мнигулов руководил отделением ДОСААФ Башкирии с 2015 по 2017 год. Он ответил на вопросы Медиакорсети, при этом присутствовал специалист-полиграфолог Рустам Хафизов.

Главным вопросом исследования на полиграфе был такой: имел ли какой-то корыстный умысел или получил ли какую-то личную выгоду Сергей Минигулов, отдавая в аренду общежитие предпринимателю, будучи руководителем ДОСААФ в Башкирии. Ведь именно этот эпизод вменяется ему в вину в возбужденном в отношении него уголовном деле.

Также мы хотели узнать, уволился ли Сергей Минигулов с поста руководителя ДОСААФ Башкирии в 2017 году под давлением или только по своей собственной воле.

Ответы на эти вопросы - в нашем видео.