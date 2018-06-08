В Башкирии больных редкими заболеваниями предложили «передать Москве»

Напомним, ранее мы писали о том, что в Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью. 38-летняя Алия Асанова боролась с первичной легочной гипертензией 11 лет. Возможно, она могла бы прожить еще столько же, или даже больше, если бы получала лекарства без перебоя. В сентябре прошлого года девушка перестала получать лекарства. В минздраве утверждали, что идут закупки. До конца года Алия не принимала никаких лекарств, только в канун Нового года ей дали пять упаковок одного из долгожданных препаратов. Этого хватило совсем ненадолго. Чтобы протянуть подольше, девушка уменьшила дозу. В последние дни от безысходности перешла на просроченное лекарство, которое у нее было. Алия умирала на глазах мужа и двух детей - Станислава и Вячеслава.