В Башкирии опубликовали список победителей праймериз

- Если называть вещи своими именами, то это было даже не шоу, а дешевый спектакль. Ведь победители этого «праймериз» были известны задолго до 3 июня. Я как житель 2 округа реальную агитацию видел одного кандидата, а победил управляющий директор УМПО, и в том округе более 20 лет выигрывает всегда директор этого завода, меняется директор - меняется депутат. Более того сценарий расписан наперед, списки согласованы не только по праймериз, но и кто уже получит мандат депутата.