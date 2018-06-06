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В Башкирии опубликовали список победителей праймериз

6 июня 2018, 16:36
Кто вошел в 55 лидеров предварительного голосования «Единой России» в республике.

На официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия» опубликованы итоги предварительного рейтингового голосования по 55 избирательным округам Башкирии. Занявшие первые места кандидаты могут попасть в список кандидатов-одномандатников на выборах в Госсобрание Башкирии 9 сентября.

Также во время выборов будут сформированы 55 территориальных списков «Единой России», в эти списки могут попасть еще по три участника праймериз, занявших места со 2-е по 4-е. Отдельный общепартийный список будет составлен еще из трех человек.

Таким образом из опубликованного списка 223 человека могут попасть в число участников грядущих выборов в башкирский парламент. Больше всего шансов получить мандат депутата Госсобрания у тех, кто находится на первом месте рейтинга в своем округе.

При беглом взгляде на список лидеров праймериз можно только выделить имена тех, кто уже проявил себя в парламенте, и новичков, тех, кто в парламенте еще не был. Из тех, кто занял первое место в рейтинговом голосовании - 22 действующих депутата Госсобрания, глава Башкирии, министры финансов, спорта и ЖКХ, первый зам.министра промышленности, глава Зианчуринского района, мэр Уфы, председатель Союза писателей Башкирии.

Полный список результатов предварительного голосования можно посмотреть здесь.

Первая реакция

Политолог Дмитрий Михайличенко так прокомментировал итоги праймериз:

- В списке есть несколько неожиданностей, основное же достаточно предсказуемо. Есть «железобетонные» кандидаты, в основном возрастные. Практически, никто, например, уже не сомневается, что несколько членов республиканского правительства попадут в следующий созыв Госсобрания. Есть группа «младогвардейцев», активно занимающихся партийными проектами и жаждущих прийти на лидирующие позиции в республиканском исполкоме.

В списке есть и те, в чьем прохождении никто не сомневался, однако есть и группа молодых и амбициозных политиков, которые изначально не были фаворитами, однако показали достойный результат (Т. Гизатуллин, Л. Юлуева и Э. Хисамова). Причем я имею ввиду не столько итоговый результат, сколько их активность (оффлайн и онлайн) на протяжении всей процедуры. Полагаю, они могут себе занести в зачет результаты праймериз, а их влияние в структурах республиканского отделения партии вырастет.

Разумеется, есть и альтернативное мнение. Так общественник Алексей Молокин отнесся к итогам праймериз весьма скептически:

- Если называть вещи своими именами, то это было даже не шоу, а дешевый спектакль. Ведь победители этого «праймериз» были известны задолго до 3 июня. Я как житель 2 округа реальную агитацию видел одного кандидата, а победил управляющий директор УМПО, и в том округе более 20 лет выигрывает всегда директор этого завода, меняется директор - меняется депутат. Более того сценарий расписан наперед, списки согласованы не только по праймериз, но и кто уже получит мандат депутата.

Кто попал в лидеры праймериз

Номер округа

Победитель

Примечание

1

Рустэм Ахметшин

Депутат ГС РБ

2

Евгений Семивеличенко

Депутат ГС РБ

3

Светлана Чертороева

Первый зам. руководителя РИК «Единая Россия»

4

Эльза Сыртланова

Главврач ГКБ №13 Уфа

5

Рустэм Хамитов

Глава Башкирии

6

Амина Асфандьярова

Ректор УГИИ

7

Альберт Мусифуллин

Депутат ГС РБ

8

Елена Родина

Депутат ГС РБ

9

Ирек Ялалов

Глава администрации Уфы

10

Александр Андреев

Гендиректор аэропорта «Уфа»

11

Тагир Насыпов

Начальник произв.площадки в «Башнефти»

12

Ирек Нигматуллин

Депутат ГС РБ

13

Тимур Хакимов

Депутат ГС РБ

14

Гулсасак Бикбулатова

Зам. прокурора РБ

15

Сергей Афонин

Министр ЖКХ РБ

16

Ильдус Батргареев

Замгендиректора БГАУ

17

Альберт Нурисламов

Директор филиала «Башавтотранса»

18

Раиль Фахретдинов

Депутат ГС РБ

19

Вячеслав Кожевников

Главный энергетик ООО «Башнефть-Добыча»

20

Оксана Ерофеева

Заведующая МБДОУ № 52

21

Халил Рахимов

Первый зам.министра промышленности РБ

22

Яудат Биккинов

Директор филиала УГОК

23

Сергей Лобастов

Депутат ГС РБ

24

Ильяс Гильмутдинов

Гендиректор МУП «Уфаводоканал»

25

Ринат Райманов

Депутат ГС РБ

26

Ильдар Тимергалин

Директор совхоза «Рощинский»

27

Азат Курбангалеев

Главврач клинической больницы №1 Стерлитамак

28

Ильдар Нафиков

Директор санатория «Якты-Куль»

29

Амир Ишемгулов

Депутат ГС РБ

30

Рустам Аблаев

Депутат ГС РБ

31

Шамиль Шарипов

Депутат ГС РБ

32

Тимур Гильмияров

Зам. гендиректора Белебеевского молкомбината

33

Фиял Байтеряков

Депутат ГС РБ

34

Заки Алибаев

Председатель Союза писателей РБ

35

Андрей Иванюта

Министр спорта РБ

36

Салават Харасов

Помощник Главы РБ

37

Николай Хорошилов

Вице-премьер РБ

38

Рустем Мусабиров

Депутат ГС РБ

39

Сергей Павлов

Депутат ГС РБ

40

Рамиль Бахтизин

Ректор УГНТУ

41

Альфарис Байчурин

Глава администрации Зианчуринского района

42

Александр Работяев

Депутат ГС РБ

43

Флюр Галлямов

Депутат ГС РБ

44

Рифат Гарипов

Управляющий директор ООО «Первый трест»

45

Рушанна Бабич

Артист Национального молодежного театра

46

Альберт Лукманов

Зам. гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

47

Рузалия Хисматуллина

Депутат ГС РБ

48

Булат Биков

Директор МБУ «Культурно-досуговый центр» Мелеузовского района

49

Булат Асадуллин

Первый вице-президент ТПП РБ

50

Рушан Саитов

Директор департамента «Башнефти»

51

Рида Субханкулова

Министр финансов РБ

52

Эльвира Аиткулова

Депутат ГС РБ

53

Раиль Асадуллин

Депутат ГС РБ

54

Вадим Соколов

Депутат ГС РБ

55

Константин Толкачев

Депутат ГС РБ
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