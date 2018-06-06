В Башкирии опубликовали список победителей праймериз

На официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия» опубликованы итоги предварительного рейтингового голосования по 55 избирательным округам Башкирии. Занявшие первые места кандидаты могут попасть в список кандидатов-одномандатников на выборах в Госсобрание Башкирии 9 сентября.
Также во время выборов будут сформированы 55 территориальных списков «Единой России», в эти списки могут попасть еще по три участника праймериз, занявших места со 2-е по 4-е. Отдельный общепартийный список будет составлен еще из трех человек.
Таким образом из опубликованного списка 223 человека могут попасть в число участников грядущих выборов в башкирский парламент. Больше всего шансов получить мандат депутата Госсобрания у тех, кто находится на первом месте рейтинга в своем округе.
При беглом взгляде на список лидеров праймериз можно только выделить имена тех, кто уже проявил себя в парламенте, и новичков, тех, кто в парламенте еще не был. Из тех, кто занял первое место в рейтинговом голосовании - 22 действующих депутата Госсобрания, глава Башкирии, министры финансов, спорта и ЖКХ, первый зам.министра промышленности, глава Зианчуринского района, мэр Уфы, председатель Союза писателей Башкирии.
Первая реакция
Политолог Дмитрий Михайличенко так прокомментировал итоги праймериз:
- В списке есть несколько неожиданностей, основное же достаточно предсказуемо. Есть «железобетонные» кандидаты, в основном возрастные. Практически, никто, например, уже не сомневается, что несколько членов республиканского правительства попадут в следующий созыв Госсобрания. Есть группа «младогвардейцев», активно занимающихся партийными проектами и жаждущих прийти на лидирующие позиции в республиканском исполкоме.
В списке есть и те, в чьем прохождении никто не сомневался, однако есть и группа молодых и амбициозных политиков, которые изначально не были фаворитами, однако показали достойный результат (Т. Гизатуллин, Л. Юлуева и Э. Хисамова). Причем я имею ввиду не столько итоговый результат, сколько их активность (оффлайн и онлайн) на протяжении всей процедуры. Полагаю, они могут себе занести в зачет результаты праймериз, а их влияние в структурах республиканского отделения партии вырастет.
Разумеется, есть и альтернативное мнение. Так общественник Алексей Молокин отнесся к итогам праймериз весьма скептически:
- Если называть вещи своими именами, то это было даже не шоу, а дешевый спектакль. Ведь победители этого «праймериз» были известны задолго до 3 июня. Я как житель 2 округа реальную агитацию видел одного кандидата, а победил управляющий директор УМПО, и в том округе более 20 лет выигрывает всегда директор этого завода, меняется директор - меняется депутат. Более того сценарий расписан наперед, списки согласованы не только по праймериз, но и кто уже получит мандат депутата.
Кто попал в лидеры праймериз
|
Номер округа
|
Победитель
|
Примечание
|
1
|
Рустэм Ахметшин
|
Депутат ГС РБ
|
2
|
Евгений Семивеличенко
|
Депутат ГС РБ
|
3
|
Светлана Чертороева
|
Первый зам. руководителя РИК «Единая Россия»
|
4
|
Эльза Сыртланова
|
Главврач ГКБ №13 Уфа
|
5
|
Рустэм Хамитов
|
Глава Башкирии
|
6
|
Амина Асфандьярова
|
Ректор УГИИ
|
7
|
Альберт Мусифуллин
|
Депутат ГС РБ
|
8
|
Елена Родина
|
Депутат ГС РБ
|
9
|
Ирек Ялалов
|
Глава администрации Уфы
|
10
|
Александр Андреев
|
Гендиректор аэропорта «Уфа»
|
11
|
Тагир Насыпов
|
Начальник произв.площадки в «Башнефти»
|
12
|
Ирек Нигматуллин
|
Депутат ГС РБ
|
13
|
Тимур Хакимов
|
Депутат ГС РБ
|
14
|
Гулсасак Бикбулатова
|
Зам. прокурора РБ
|
15
|
Сергей Афонин
|
Министр ЖКХ РБ
|
16
|
Ильдус Батргареев
|
Замгендиректора БГАУ
|
17
|
Альберт Нурисламов
|
Директор филиала «Башавтотранса»
|
18
|
Раиль Фахретдинов
|
Депутат ГС РБ
|
19
|
Вячеслав Кожевников
|
Главный энергетик ООО «Башнефть-Добыча»
|
20
|
Оксана Ерофеева
|
Заведующая МБДОУ № 52
|
21
|
Халил Рахимов
|
Первый зам.министра промышленности РБ
|
22
|
Яудат Биккинов
|
Директор филиала УГОК
|
23
|
Сергей Лобастов
|
Депутат ГС РБ
|
24
|
Ильяс Гильмутдинов
|
Гендиректор МУП «Уфаводоканал»
|
25
|
Ринат Райманов
|
Депутат ГС РБ
|
26
|
Ильдар Тимергалин
|
Директор совхоза «Рощинский»
|
27
|
Азат Курбангалеев
|
Главврач клинической больницы №1 Стерлитамак
|
28
|
Ильдар Нафиков
|
Директор санатория «Якты-Куль»
|
29
|
Амир Ишемгулов
|
Депутат ГС РБ
|
30
|
Рустам Аблаев
|
Депутат ГС РБ
|
31
|
Шамиль Шарипов
|
Депутат ГС РБ
|
32
|
Тимур Гильмияров
|
Зам. гендиректора Белебеевского молкомбината
|
33
|
Фиял Байтеряков
|
Депутат ГС РБ
|
34
|
Заки Алибаев
|
Председатель Союза писателей РБ
|
35
|
Андрей Иванюта
|
Министр спорта РБ
|
36
|
Салават Харасов
|
Помощник Главы РБ
|
37
|
Николай Хорошилов
|
Вице-премьер РБ
|
38
|
Рустем Мусабиров
|
Депутат ГС РБ
|
39
|
Сергей Павлов
|
Депутат ГС РБ
|
40
|
Рамиль Бахтизин
|
Ректор УГНТУ
|
41
|
Альфарис Байчурин
|
Глава администрации Зианчуринского района
|
42
|
Александр Работяев
|
Депутат ГС РБ
|
43
|
Флюр Галлямов
|
Депутат ГС РБ
|
44
|
Рифат Гарипов
|
Управляющий директор ООО «Первый трест»
|
45
|
Рушанна Бабич
|
Артист Национального молодежного театра
|
46
|
Альберт Лукманов
|
Зам. гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
|
47
|
Рузалия Хисматуллина
|
Депутат ГС РБ
|
48
|
Булат Биков
|
Директор МБУ «Культурно-досуговый центр» Мелеузовского района
|
49
|
Булат Асадуллин
|
Первый вице-президент ТПП РБ
|
50
|
Рушан Саитов
|
Директор департамента «Башнефти»
|
51
|
Рида Субханкулова
|
Министр финансов РБ
|
52
|
Эльвира Аиткулова
|
Депутат ГС РБ
|
53
|
Раиль Асадуллин
|
Депутат ГС РБ
|
54
|
Вадим Соколов
|
Депутат ГС РБ
|
55
|
Константин Толкачев
|
Депутат ГС РБ