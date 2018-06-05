«Кадры в Башкирии на исходе»: что стоит за назначением Маврина в Белом доме

- Хамитов - человек эмоциональный, решения принимает спонтанно и часто потом об этом жалеет. Маврин - абсолютная противоположность. Он идеальный бюрократ веберовского типа - в высшей степени рациональный и логичный. Возможно, Хамитов интуитивно чувствует, что кто-то должен привнести в его работу немного порядка, поэтому он и призвал Маврина. Впрочем, для того, чтобы сделать это, Маврину должно хватить мужества спорить с Хамитовым. Я не уверен, что он справится с этой ролью. Он слишком интеллигентный и лояльный.