Нелишние миллиарды: На публичных слушаниях в Башкирии поспорили о профиците

- Миграционный отток молодежи в 2017 году на учебу составил около 3 тысяч человек, по сравнению с 2003 годом вырос в 5,5 раза, - привел цифры экономист. – Количество обучаемых в вузах Башкирии за последние три года сократилось более чем на 40 тысяч человек, или на одну треть.