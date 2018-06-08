В Башкирии в суде с журналиста просили расписку, что он ничего не напишет

Защита вновь стала возражать, потому что «он (журналист) напишет то, что якобы не должен». Мол, пусть расписку напишет, что ничего писать не будет из того, что услышит на судебном заседании. Естественно, на это я ответил, что никакой расписки давать не буду и в своей профессиональной деятельности руководствуюсь действующим российским законодательством и прошу в отношении меня также соблюдать законы и мои конституционные права.