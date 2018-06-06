Рустэм Хамитов заявил о планах по новому содовому предприятию

- По поручению правительства России мы сейчас рассматриваем вопрос строительства нового содового предприятия, - цитирует агентство слова главы региона. - Сегодня существуют технологии, позволяющие резко снизить требования к качеству известняка, который используется в производстве кальцинированной соды. Башкортостан собирает нужные материалы, изучает эту ситуацию, и мы будем выходить в правительство страны с просьбой поддержать строительство нового содового предприятия. Оно будет оснащено самыми современными технологиями, которые позволять получать кальцинированную соду из даже среднего по качеству известняка. Предприятие будет безопасным и с точки зрения экологии.