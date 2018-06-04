В Башкирии выбрали нового руководителя партии «Яблоко»

- Голосование было тайным, семью голосами против пяти меня выбрали, - сказал он. – Вторым кандидатом был Гафур Гилязов, прежний руководитель. Я предложил, чтобы «Яблоко» возглавил человек из Уфы, Гилязов – он из Бирска. Из уфимцев были также Асафьев и Гершов. Они отказались.