Выборы в Башкирии 20 лет спустя: война личностей, но не битва идей

- Это интересная история. Так получилось, что меня пригласили на день рождения одного моего хорошего знакомого, а когда я туда пришел, то там оказался Миргазямов. А на утро следующего дня меня пригласили в администрацию президента, где стали расспрашивать, что там было. Быстрота распространения информации меня удивила, так как там были все свои. Но, как говорится, разведка уже все заложила. Я ответил, что в принципе-то я был не долго, после официальной части сразу ушел, что-либо сказать не могу. На что мне ответили, да, мы знаем, и на этой же встрече предложили стать членом предвыборного штаба Рахимова, отвечать за наглядную агитацию. Так как это для меня было новым и интересным, я согласился.