Башкирия опустилась в Экологическом рейтинге на три пункта

Башкирия по итогам весны 2018 года оказалась на 55 месте, это хуже, чем весной 2017 года, тогда республика была на 52 месте. Наши соседи – Республика Татарстан – на 33 месте – опустилась за это время на 8 пунктов (была на 25 месте).