Почему в Башкирии возникли проблемы с лекарствами

Глава Башкирии Рустэм Хамитов провел 5 июня совещание по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан и реализации мероприятий по снижению младенческой смертности.

Поскольку тема нехватки лекарств порой это вопрос жизни и смерти, мы публикуем полное видео этого совещания. Для удобства мы также отметили наиболее важные высказывания.

1.31 Рустэм Хамитов: - По моим данным, сегодня более 600 рецептов не исполнено. То есть более 600 человек не получают лекарства, которые они должны получать. Ситуация пока не выправляется. хотя министр здравоохранения меня заверял, что каждый понедельник, а может быть, и каждый день проводятся оперативные совещания по нормализации ситуации. Но результатов я пока не вижу. Терпеть дальше я не буду.

3.44 Первый заместитель министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров: - На конец апреля количество отсроченных рецептов достигло 957, а за пять месяцев 2018 года в минздрав республики поступило 1 133 обращения по поводу ненадлежащего лекарственного обеспечения.

4.19 – Причинами этой ситуации явились следующие субъективные факторы: несоответствие разработанной конкурсной документации новым нормативным актам о проведении закупок лекарств, принятым осенью 2017 года; несвоевременность её формирования и допущение фактов волокиты, а также нарушение сроков формирования сводной потребности по лекарственным препаратам, что привело к задержке размещения заказов. Сотрудники министерства и подведомственных учреждений, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности вплоть до увольнения.

6.35 - Есть и объективные факторы, которые могут привести к проблемам в дальнейшем. Это смещение сроков проведения конкурсных процедур на приобретение препаратов по федеральной льготе в связи с поступлением денежных средств только в начале 2018 года, недостаточное финансирование из федерального бюджета, рост количества пациентов с орфанными заболеваниями.

8.15 – Еще в феврале 2018 года в правительство России было направлено письмо с просьбой выделить дополнительно 510 млн руб. Выделено двумя частями более 74 и 51,5 млн руб. Дефицит – 350 млн руб. Это не позволит обеспечить в полном объеме льготными лекарствами федеральных льготников.

9.05 – Число пациентов с орфанными заболеваниями в Башкирии с 2014 года выросло на 28% и составило 414, в том числе 217 детей. Средняя стоимость рецепта на пациента с орфанными заболеваниями в республике составляет примерно 86 тысяч рублей.

9.37 Ориентировочно для лечения больных орфанными заболеваниями необходимо более 800 млн руб ежегодно. Дефицит составляет около 420 млн руб. В 2017 году на эти цели было потрачено 342 млн руб, а уже в первом полугодии 2018 – 302 млн руб. Кроме этого есть судебные решение на обеспечение этой категории лиц лекарствами – на 207 млн руб.

10.32 Рафаэль Яппаров: - Реализация мер по лекарственному обеспечению пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, в полном объеме – может привести к нарушению прав граждан других категорий по обеспечению их бесплатными лекарственными препаратами.

11.22 – В минздраве России думают над софинансированием регионов по обеспечению лекарствами пациентов с орфанными болезнями, но произойти это сможет не ранее 2019 года.

11.32 – Другая проблема в том, что некоторые пациенты хотят принимать только оригинальные лекарства, что приводит к отсроченным рецептам. Например, сейчас есть 39 необеспеченных рецептов по торговому наименованию «креон» (для больных муковисцидозом – это лекарство, которое надо принимать ежедневно – прим.), больные не хотят заменять его «панкреатином».

12.22 – К резкому увеличению отсроченных рецептов привели проверки прокуратуры. Сейчас практически в каждой больнице в ежедневном режиме прокуратура контролирует выписку рецептов. Врачи обязаны выписать лекарства, несмотря на то, что есть федеральный норматив – 826 руб, и республиканский – примерно 160 руб – на одного пациента в месяц.

14.11 – По сравнению с апрелем количество отсроченных рецептов снизилось в 2 раза и составило 490: 221 – по региональной льготе, 269 – по федеральной. Но это все равно достаточно много.

15.37 – Что делается для того, чтобы ситуация с задержкой лекарств не повторилась? Дорабатывается автоматизированная система, которая позволит отследить обеспечение льготного пациента необходимыми лекарствами: от постановки на учёт до получения препарата. Эта система позволит уже в июле-августе обеспечить сбор заявок на 2019 год.

18.45 Кого наказали за допущенную ситуацию? Уволили двух чиновников минздрава, непосредственных исполнителей, и двух сотрудников ГКУ «Управление материально-технического обеспечения»

20.37 Рустэм Хамитов: - Меня не успокаивают те меры, которые вы приняли в отношении специалистов, допустивших такую ситуацию. Раньше отсроченных рецептов было около ста, а теперь – тысяча.

21.25 Рустэм Хамитов привел пример из своей почты. Инвалид 1 группы пожаловался на то, что после пересадки сердца ему назначили препарат, после которого ему становилось хуже. Врачи подобрали ему новое лекарство, и его состояние улучшилось. Но когда оно закончилось, выписали прежний препарат. «И что ему теперь делать? – возмутился глава региона. – Таких историй много»

22.25 Рустэм Хамитов: - Врачи должны реагировать, помогать, а не отмахиваться, мол, нет закупки, ложись и помирай. Так не пойдет!

25.15 Рустэм Хамитов высказался о пациентах с орфанными заболеваниями: