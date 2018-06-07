Владимир Путин поддержит законопроект-угрозу для нефтяных компаний

- Будет внесен законопроект, который даст возможность правительству поднять экспортные пошлины на топливо – в случае невыполнения нефтяными компаниями своих обязательств или резкого роста цен на внешнем рынке – они могут быть почти равными акцизам на нефть, - высказался вице-премьер. – Это будет угроза в руках правительства, но очень надеемся, что ее применять не потребуется.