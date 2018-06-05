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Сити-менеджер Уфы пообещал ввести старый Бельский мост к 30 июля

5 июня 2018, 20:23
Ирек Ялалов ответил на вопросы горожан в телеэфире.

Во время "прямой линии" в эфире телеканала "Вся Уфа" глава городской администрации Ирек Ялалов назвал точную дату окончания ремонта старого Бельского моста.

- 30 июля. Давайте вместе проедем по этому мосту 30 июля, - сказал Ирек Ялалов.

Он пояснил, почему горожанам может казаться, что работы там не идут или идут слишком медленно.

- Большой объем работ, всего 25 видов, и все работы проводятся внутри моста, - поделился он. - Работы сложные, их делают специалисты очень высокого уровня. И условия работы там сравнимы с условиями труда в шахтах.

Ирек Ялалов напомнил также, что мост строился по техзаданию 1947 года, тогда его рассчитывали на проезд гужевым транспортом (телеги, повозки) и грузовым транспортом весом не более пяти тонн.

После ремонта мост будет работать еще два года, максимум три, при этом в морозную погоду его все равно будут закрывать.

- У нас есть три года, чтобы решить проблему строительства нового моста, - сказал Ирек Ялалов. - И перспективы такие есть. И правительство, и глава региона Рустэм Хамитов обеспокоены ситуацией. Надо между двумя мостами построить вставку. И провести реконструкцию развязки, ведущей к мосту, между Заки Валиди и Сочинской.

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