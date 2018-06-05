Сити-менеджер Уфы пообещал ввести старый Бельский мост к 30 июля

- У нас есть три года, чтобы решить проблему строительства нового моста, - сказал Ирек Ялалов. - И перспективы такие есть. И правительство, и глава региона Рустэм Хамитов обеспокоены ситуацией. Надо между двумя мостами построить вставку. И провести реконструкцию развязки, ведущей к мосту, между Заки Валиди и Сочинской.