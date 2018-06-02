Из Австрии экстрадировали уфимца, обвиняемого в мошенничестве

В 2016 году предприимчивый делец из Уфы предложил сельскохозяйственному предприятию в Башкирии помочь в приобретении техники по привлекательным ценам. Заключил контракт, который выполнять, по версии следствия, не планировал и получил аванс в размере 50 миллионов рублей, с которым и скрылся за границей. Об этом сообщает МВД по России.