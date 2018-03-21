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В Уфе признали виновным мошенника, ограбившего 16 фирм на 5,5 млн рублей
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Уфе признали виновным мошенника, ограбившего 16 фирм на 5,5 млн рублей

Сегодня, 14:03Происшествия
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