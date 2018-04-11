Минфин России: 96% закупок компании проводили на неконкурентной основе

Российский минфин провел мониторинг исполнения в 2017 году Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Прежде всего, здесь необходимо объяснить, чем этот закон отличается от так называемого 44-го закона «О госзакупках» – «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – так как частенько люди путают эти два документа, говоря об одном, подразумевая при этом другой.