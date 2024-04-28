Три необычных рецепта шашлыка от уфимского повара

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Нам понадобятся:
мясо 1,5 кг
острый перец 1 шт.
зира 2 чайных л.
лук 1 кг
сало 150 г
зелень 100 г
перец молотый 2-3 щепотки
соль по вкусу
Мясо нарезаем на средние кусочки, как для обычного шашлыка. Лук нашинковать полукольцами, сало также нарезать на кусоки. Разогреть казан на костре, выложить на дно сало, поверх него класть мясо. Сверху создать слой из лука, зелени, после чего сделать еще несколько таких «этажей», чередуя мясо и лук. Мясо необходимо очень плотно накрыть крышкой, желательно поставить сверу какой-нибудь груз. Готовить на медленном огне. Как только мясо начинает шкварчать, сниманием крышку и перемешиваем, после чего держим около 10 минут и снимаем с огня.
Нам понадобятся:
мясо 1 кг
жировая сетка 250 г
зира 10 г
кориандр 20 г
соль и перец по вкусу
Мясо нарезать пластинками и хорошо отбить. Посыпать специями, накрыть жировой сеткой и завернуть в рулет. Захватив край мяса, насадить на шампуры поперек среза. Готовить на умеренном жаре от углей 5-10 минут.
Нам понадобятся:
филе рыбы (лосось, тунец)
белый хлеб
апельсин 3 шт.
оливковое масло 6 столовых л.
соль и перец по вкусу
Филе и хлеб нарезать кубиками. Отдельно замариновать рыбу и хлеб в оливковом масле, добавив соль и перец, оставить на 20 минут. На шампур поочередно насадить дольки апельсинов без кожуры, кубики хлеба и рыбного филе. После приготовления шашлык можно полить апельсиновым соком.