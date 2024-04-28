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Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Три необычных рецепта шашлыка от уфимского повара

Три необычных рецепта шашлыка от уфимского повара

28 апреля 2024, 04:14. Обновлено в 04:16
Фото: PxHere
Майские праздники уже на носу, для многих уфимцев неотъемлемым его атрибутом являются шашлыки. Любой, кто хоть раз пробовал это блюдо, знает: его приготовление — это целый ритуал. Однако если вам надоело однообразие, можно немного отойти от традиционных способов, чтобы удивить близких и друзей.

Шашлык в казане

Нам понадобятся:

  • мясо 1,5 кг

  • острый перец 1 шт.

  • зира 2 чайных л.

  • лук 1 кг

  • сало 150 г

  • зелень 100 г

  • перец молотый 2-3 щепотки

  • соль по вкусу

Мясо нарезаем на средние кусочки, как для обычного шашлыка. Лук нашинковать полукольцами, сало также нарезать на кусоки. Разогреть казан на костре, выложить на дно сало, поверх него класть мясо. Сверху создать слой из лука, зелени, после чего сделать еще несколько таких «этажей», чередуя мясо и лук. Мясо необходимо очень плотно накрыть крышкой, желательно поставить сверу какой-нибудь груз. Готовить на медленном огне. Как только мясо начинает шкварчать, сниманием крышку и перемешиваем, после чего держим около 10 минут и снимаем с огня.

Фото: PxHere

Урама-кабоб

Нам понадобятся:

  • мясо 1 кг

  • жировая сетка 250 г

  • зира 10 г

  • кориандр 20 г

  • соль и перец по вкусу

Мясо нарезать пластинками и хорошо отбить. Посыпать специями, накрыть жировой сеткой и завернуть в рулет. Захватив край мяса, насадить на шампуры поперек среза. Готовить на умеренном жаре от углей 5-10 минут.

Рыбный шашлык

Нам понадобятся:

  • филе рыбы (лосось, тунец)

  • белый хлеб

  • апельсин 3 шт.

  • оливковое масло 6 столовых л.

  • соль и перец по вкусу

Филе и хлеб нарезать кубиками. Отдельно замариновать рыбу и хлеб в оливковом масле, добавив соль и перец, оставить на 20 минут. На шампур поочередно насадить дольки апельсинов без кожуры, кубики хлеба и рыбного филе. После приготовления шашлык можно полить апельсиновым соком.

#Уфа#Майские праздники#Башкортостан#Новости Башкирии#Еда#Рецепты#Шашлык
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