Три необычных рецепта шашлыка от уфимского повара

Мясо нарезаем на средние кусочки, как для обычного шашлыка. Лук нашинковать полукольцами, сало также нарезать на кусоки. Разогреть казан на костре, выложить на дно сало, поверх него класть мясо. Сверху создать слой из лука, зелени, после чего сделать еще несколько таких «этажей», чередуя мясо и лук. Мясо необходимо очень плотно накрыть крышкой, желательно поставить сверу какой-нибудь груз. Готовить на медленном огне. Как только мясо начинает шкварчать, сниманием крышку и перемешиваем, после чего держим около 10 минут и снимаем с огня.