Неделя в Башкирии: Медаль обратно, Путин в Уфе, голодовка и Вайсфельд

Во вторник, 23 января, многих всколыхнула новость о том, что мать восьмерых детей из Уфы Юлия Вольф вернула медаль материнской славы главе Башкирии Рустэму Хамитову. По её словам, на этот шаг она пошла, чтобы обратить внимание на незащищённость многодетных семей в регионе. Попытка, похоже, удалась, потому что сразу же после этого поступка с ней поговорили в отделе приема обращений граждан и вернули ей заслуженную награду.