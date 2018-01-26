Гибель рабочего в Бурибае: Без отца остались трое детей

По словам бывшего сотрудника ГОКа, Виктора Кирюхина вызвали на работу из отпуска, скорее всего, из-за нехватки кадров в связи с проводимой на предприятии оптимизацией. Вчера днем, в обед, он ушел на сварочные работы в обогатительную фабрику и не вернулся. Виктор – электрогазосварщик, работы, по словам источника Медиакорсети, он вел один, что является нарушением правил безопасности. Труп рабочего обнаружили позже, спустя некоторое время. Виктор живет в селе Татыр Узяк, у него есть трое детей, один из которых имеет инвалидность. Теперь они остались без отца.