Из Башкирии на Олимпиаду могут поехать пять спортсменов

Кроме того, на олимпиаде могут выступить два воспитанника башкирского спорта: воспитанник хоккейной школы «Салават Юлаев», а ныне игрок питерского СКА Андрей Зубарев, сноубордистка Милена Быкова, представляющая Татарстан, но начинавшая свой спортивный путь в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду в Уфе.