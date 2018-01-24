Как в Уфе дольщики "Миловского парка" пытались встретиться с Путиным

Акция продолжается. В группе движения комментируют: "Помните как в "Брат 2": "В чем сила брат? В правде". Так вот пусть и не сегодня, но правда на нашей стороне и мы добьемся, что все причастные к афере "ЖК Миловский парк" понесут за это ответственность!"