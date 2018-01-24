Как в Уфе дольщики "Миловского парка" пытались встретиться с Путиным

- Уже с раннего утра активисты нашего движения "11 квартал - ЖК Миловский парк" встречают Путина в аэропорту и на въезде в город, - говорится в сообщении в группе общественного движения Вконтакте.
Движение учреждено для защиты прав граждан, заключивших договор долевого участия с застройщиком - ООО «КилСтройИнвест». Квартиры в 11 квартале ЖК «Миловский парк» реализовывались по государственной программе «Жилье для российской семьи». В результате финансовых проблем застройщика, вызванной, по данным компании, нереализованными обязательствами со стороны государства, строительство было приостановлен. Существенный материальный ущерб нанесен гражданам, занятым в бюджетной сфере, малоимущим и многодетным семьям.
Вчера 10 дольщиков "Миловского парка" объявили голодовку. В то же время в госкомитете по строительству Башкирии сообщили, что строительство на объекте возобновлено новыми подрядчиками - ООО «СтройТехКом», ООО «Стройхолдинг», ООО «Терра Строй». Вчера участники голодовки трижды вызывали скорую помощь.
10.00, Телецентр, Дом правительства, Конгресс-холл, прокуратура Башкирии
Пикеты были замечены у Телецентра, Дома правительства и Конгресс-холла, также здания прокуратуры республики.
12.40, Горсовет, УМПО
Ближе к обеду дольщики вышли с пикетами на площади перед Горсоветом и УМПО.
13.30, УМПО, ул. Ферина, 2
Дольщика Мансура, стоявшего у здания УМПО, уже задержали, как стало известно Медиакорсети.
14.00, Дом республики
Пока активисты ждут Путина, параллельно решили пикетировать Хамитова. Одна из пикетирующих записала видеообращение.
14.40, Советская площадь
Акция "Встреча Путина" продолжается на Советской площади у здания госкомстроя Башкирии.
16.25, Мечеть Ляля-Тюльпан
Один из активистов вышел с одиночным пикетом к мечети Ляля-Тюльпан в Черниковке.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
17.10, УМПО
Активисты стойко продолжают акцию "Встреча Путина". Одна из пикетирующих с здания УМПО на ул. Ферина.
17.35, Парк Победы
Одна из участников акции провела пикет в Парке Победы. В комментарии к снимку надпись: "Хамитов, Нагорный, Ковшов, Родин, Комлев не надейтесь, что народное недовольство спадет, мы все равно добьемся привлечения к ответственности всех виновных в афере под названием ЖК "МИловский парк"!!!"
19.00, Горсовет
Акция дольщиков продолжается.
20.00, Дом правительства
Пикетчик стоит возле здания Дома правительства.
21.00, Дом правительства
Акция продолжается. В группе движения комментируют: "Помните как в "Брат 2": "В чем сила брат? В правде". Так вот пусть и не сегодня, но правда на нашей стороне и мы добьемся, что все причастные к афере "ЖК Миловский парк" понесут за это ответственность!"
22.00, Дом правительства
- Город спит, а наши активисты продолжают стоять в знак того, чтобы чиновники знали, может не сегодня, завтра или после завтра, но все коррумпированные чинуши, агитировавшие за Миловский парк, понесут ответственность, уж этого мы добьемся！- комментируют акцию ее участники.