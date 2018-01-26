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Обрушение перехода в Стерлитамаке: очевидцы рассказали о случившемся

26 января 2018, 17:42
В Стерлитамаке обрушился надземный пешеходный переход.

Жители Стерлитамака выкладывают в социальных сетях фотографии с места обрушения надземного пешеходного перехода в Стерлитамаке. Напомним, что сегодня примерно в три часа дня обрушился надземный пешеходный переход между двумя зданиями. Одно из них оборудовано под жилье, а второе принадлежит заводу, который сейчас никем не используется.

Одна из местных жительниц поделилась увиденным в социальных сетях:

- У нас ЧП сегодня. Обрушился проход между зданиями. Мы с дочкой шли со школы прям под ним за 10 минут до этого, только поднялись домой и нас тряхануло. После нас ехала девушка в такси с пятимесячным ребенком, и они спаслись за секунду до обрушения. Один подъезд разрушен, - пишет женщина. - С другой стороны дома через второй этаж вытаскивали детей и жильцов на улицу. Им теперь некуда идти. А администрация молча ходит и пожимает плечами! Помогите нам, может кто знает, на какие сайты писать надо, чтоб это до Путина дошло. Мы боимся, что все это замнут, - пишет женщина в стерлитамкской группе в социальной сети.

Местная жительница отмечает, что всего в старом здании завода размещено около 300 квартир, количество жильцов не уточняется.

В МЧС пока информацию об эвакуации не подтвердили. Однако заверили, что на месте работает оперативная группа спасателей. Уточняется наличие пострадавших.

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В Стерлитамаке обрушился надземный пешеходный переход
#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
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