Обрушение перехода в Стерлитамаке: очевидцы рассказали о случившемся

- У нас ЧП сегодня. Обрушился проход между зданиями. Мы с дочкой шли со школы прям под ним за 10 минут до этого, только поднялись домой и нас тряхануло. После нас ехала девушка в такси с пятимесячным ребенком, и они спаслись за секунду до обрушения. Один подъезд разрушен, - пишет женщина. - С другой стороны дома через второй этаж вытаскивали детей и жильцов на улицу. Им теперь некуда идти. А администрация молча ходит и пожимает плечами! Помогите нам, может кто знает, на какие сайты писать надо, чтоб это до Путина дошло. Мы боимся, что все это замнут, - пишет женщина в стерлитамкской группе в социальной сети.