На главу Хайбуллинского района Башкирии возбудили уголовное дело

Напомним, на Раиля Ибрагимова также было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", когда полиция передала заявление предпринимателя, уложившего асфальт, на расследование в следственный комитет, и через некоторое время оно вернулось обратно в полицию с отметкой об отсутствии состава преступления в действиях чиновника.