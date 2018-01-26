«Салават Юлаев» без Вайсфельда – что дальше

- Это нормально, - прокомментировал ситуацию спортивный журналист Усман Ямгуров. – Это лишняя трата денег, и теперь меньше средств будет уходить на проценты агентам. Спортивный директор клуба (Роман Беляев) – человек Вайсфельда, возможно, и он уйдет. В любом случае в клубе должен быть человек, знающий хоккей даже больше, чем генеральный менеджер – для такой работы. Раньше, бывало, главный тренер сам договаривался с потенциальными игроками напрямую, и это экономило деньги на процентах посредникам. На Западе генеральный менеджер отвечает за результат, и он может остаться с копейками, если будет не тот результат, у нас же такого нет.