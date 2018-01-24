Владимир Путин в Уфе: как это было

- Мы, если помните, в сентябре 2016 года на совещании в Туле рассматривали вопросы диверсификации в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса), обсуждали, как максимально задействовать его потенциал для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, - сказал Владимир Путин. - Сейчас был в цехах, посмотрел, как здесь организовано производство, какое новое оборудование поступило, как люди на нём работают. Думаю, что вы со мной согласитесь: иногда даже не верится, что мы это всё делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса.