В Уфе горожанам раздавали «блокадный хлеб» Ленинграда

- Его испекли, конечно, не по тем, военным, рецептам, - рассказал мужчина возле палатки. – Пытались раньше где-то, но санитарные службы запретили. Пайка в 125 грамм хлеба – порой это было единственное, что спасало жизнь в блокадном Ленинграде. Но и его могло не хватить. Рассказывали родственники одной женщины, как она отстояла очередь, а хлеб закончился. Она и сказала, мол, умру сегодня. Так и случилось.