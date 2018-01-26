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В Уфе горожанам раздавали «блокадный хлеб» Ленинграда

26 января 2018, 15:25
Так отметили годовщину снятия блокады Ленинграда.

Сегодня в Уфе в сквере «Artteria» (Ленина, 10) горожане стали свидетелями акции «Блокадный хлеб». Волонтеры, поисковики установили в сквере военную палатку, разложили макеты стрелкового оружия, каски, фляжки, снаряды, найденные в Ленинградской области и Карелии и раздавали прохожим «блокадные пайки» хлеба весом в 125 грамм.

Началась акция около часа дня, и уже примерно через час хлеб закончился.

- Его испекли, конечно, не по тем, военным, рецептам, - рассказал мужчина возле палатки. – Пытались раньше где-то, но санитарные службы запретили. Пайка в 125 грамм хлеба – порой это было единственное, что спасало жизнь в блокадном Ленинграде. Но и его могло не хватить. Рассказывали родственники одной женщины, как она отстояла очередь, а хлеб закончился. Она и сказала, мол, умру сегодня. Так и случилось.

Возле палатки стоит парень в форме военного времени с ружьём в руках. К нему охотно подходят, фотографируются на память. Тут же можно увидеть и пулемёт.

- Здесь находки, сделанные в Ленинградской области, в Карелии, - поясняет прохожим женщина. – Не все уже помнят, что тогда Ленинград атаковали не только немцы. Сверху подпирали финны, в рядах немецкой армии были союзники. Вот каски немецкие, а вот финская, есть – венгерская, польская. А вот чайник, который прострелили именно финны.

Акция «Блокадный хлеб» проводится в память о снятии блокады Ленинграда 27 января 1944 года.

Завтра, 27 января, в Уфе с 14.00 до 16.00 в Республиканском музее Боевой Славы также вспомнят эту дату. Планируется передача родственникам личных вещей красноармейца 2-го мотострелкового полка НКВД Ивана Самсонова, погибшего 28 августа 1941 года, просмотр документального фильма из цикла «Великая война» — «Блокада Ленинграда». А в парке Победы активисты поискового движения раздадут листовки, посвященные снятию блокады Ленинграда, и хлебные пайки в 125 граммов. Закончится акция памяти возложением цветов к Вечному огню.

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