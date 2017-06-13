Тест: Все ли вы знаете о вузах Башкирии и жизни студентов?

Сегодня, 25 января, в Татьянин день, Медиакорсеть предлагает читателям проверить, насколько хорошо они знакомы со студенческой тематикой.

25 января, когда христиане прославляют Святую Татьяну, российское студенчество празднует свой «профессиональный праздник» - День студентов. Практически все, кому довелось быть студентами, вспоминают эту пору как самую лучшую в своей жизни. Предлагаем нынешним и бывшим студентам ответить на несколько вопросов. Наверняка некоторые интересные факты станут для вас открытием.