Мать восьмерых детей вернула главе Башкирии медаль материнской славы

- Хочу вернуть эту медаль нашему президенту, это безделушка. На днях подписали приказ, что ещё несколько матерей будут так награждать. Чтобы они не думали, не мечтали о том, что можно с гордостью носить эту медаль. У нас её стыдно и позорно носить, - едва не срываясь на слёзы, говорит Юлия.