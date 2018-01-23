Мать восьмерых детей вернула главе Башкирии медаль материнской славы

Мать восьмерых детей из Уфы Юлия Вольф вернула главе Башкирии Рустэму Хамитову медаль материнской славы. По её словам, на этот шаг она пошла, чтобы обратить внимание на незащищённость многодетных семей в регионе.
Медаль вместе с заявлением о возврате награды она принесла в приёмную главы Башкирии, где неоднократно пыталась записаться к нему на прием.
- Хочу вернуть эту медаль нашему президенту, это безделушка. На днях подписали приказ, что ещё несколько матерей будут так награждать. Чтобы они не думали, не мечтали о том, что можно с гордостью носить эту медаль. У нас её стыдно и позорно носить, - едва не срываясь на слёзы, говорит Юлия.
Свой поступок она объясняет тем, что высокое звание на деле оказалось профанацией, а права многодетных матерей никто защищать не хочет.
- Я многодетная мать, и у меня есть преимущественное право на получение жилья, плюс к этому дом аварийный, - рассказывает женщина о причинах своего поступка. - Сейчас меня и моих восьмерых детей силой пытаются переселить в двенадцатиметровую комнату в трёшке, где живут ещё две семьи.
Говоря о визитах судебных приставов, Юлия Вольф вспоминает законы, согласно которым её семье положено по 14 квадратных метров на каждого члена семьи.
- Если мы сейчас переедем, то мы теряем свои права на получение жилья, так как по закону будет считаться, что мы его уже получили, - рассказывает о подводных камнях переезда Юлия.
В приёмной Рустэма Хамитова медаль приняли вместе с заявлением. Сотрудник аппарата главы региона разъяснил Юлии, что заявление будет обработано, и выдал взамен медали небольшой лист бумаги, на котором написал номер телефона, позвонив по которому можно отследить движение заявления.
- Вот так вот, вернуть оказалось намного проще, чем получить. Тогда нас продержали несколько часов, долго инструктировали, говорили, чтобы мы ничего не просили и записок не передавали, - сказала Юлия уже после того, как сдала медаль.
Через некоторое время женщину пригласили на беседу в управление по обращениям граждан и вернули ей награду со словами: " Вы ее заслужили". И пообещали разобраться в ситуации.
Мы следим за развитием событий.