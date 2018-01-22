«Я выбрала молчать»: Куда обращаться за помощью от домашнего насилия в Уфе

Я была влюблена, думала, что психологическое давление осталось в прошлом. У нас маленький город, молодежь развлекается только так: собираются компаниями, покупают пиво и катаются на машине, постоят тут-там, потом домой. И мой парень из таких. Мне это никогда не нравилось, поэтому я часто сидела дома одна. Однажды он вернулся домой поздно и явно был не в духе. Я уже спала, он резко включил свет, стащил с меня одеяло, стал кричать. Обвинял меня в том, что у всех девушки нормальные, везде следуют за своим мужчиной, а я дома сижу, он там один среди парочек. Я в тот момент была и напугана, и возмущена одновременно. Попыталась как-то отстраниться от него, взамен получила пощечину. Я схватила одежду, хотела уйти, но он не пустил. Я закрылась в ванной и проплакала всю ночь. Наутро точно решила, что такое терпеть не буду, решила, что ухожу от него. Пока он спал, я собрала вещи и ушла. Конечно же, пошла к маме. Но она не приняла меня. Сказала лишь, что такое бывает в семьях, нужно находить компромисс, например, действительно бывать с ним чаще. Моя мама меня пристыдила, мне стало очень неловко, я даже подумала, что сама виновата, слишком сильно отреагировала. В конце концов, у него мог быть просто плохой день.