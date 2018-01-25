ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Леонидом Вайсфельдом

- К сожалению, у нас в республике нет людей, которые бы донесли до главы республики, что только выделением денег нельзя добиться победы. Что Рахимов был, что Хамитов. До этих людей не доходит, что надо найти хорошего менеджера. Лучше бы, конечно, своих воспитали. Например, у нас прекрасный Дима Денисов работает в Нефтекамске. Это человек, который в свое время был в сборной России, участвовал в Олимпийских играх. Сейчас он уже 10 лет работает менеджером. Он этот рынок знает лучше, чем Вайсфельд, например. А в хоккее понимает, в 10 раз лучше, чем Вайсфельд. Таких людей надо поддержать, а не надо сажать такого человека, который бы охранял мешок с деньгами и через покупку ненужных игроков отмывал бы деньги. Сейчас в «Салавате Юлаеве» даже на две полноценные пятерки не хватает игроков высокого класса, хотя это должно быть минимумом, - считает Усман Ямгуров.