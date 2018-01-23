Как в Уфе мама восьмерых детей медаль "Материнская слава" сдавала

В Уфе 23 января уфимка Юлия Вольф, мать восьмерых детей, в отчаяньи пришла в администрацию главы Башкирии, чтобы сдать свою медаль "Материнская слава". Журналист Стас Михайлов снял весь процесс на видео. Сначала у уфимки медаль приняли, но после общения с сотрудником администрации медаль ей вернули обратно, пообещав разобраться в ситуации.