Главный свидетель обвинения по делу Александра Филиппова не явился в суд

Напомним, что по версии следствия, в 2011 году, когда Александр Филиппов еще занимался строительным бизнесом, он «разработал и осуществил» схему продажи фирмы «Автореал». Тогда фиктивный собственник этой компании Евгений Ивушкин в интересах Филлипова продал эту компанию предпринимателю Андрею Смышляеву за 30 млн руб. Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ-Башкортостан», следствию рассказал о том, что сделка совершалась в интересах Филиппова, сам Евгений Ивушкин. Позже в суде он заявил, что такие показания делал под давлением со стороны следствия. Также следствию предоставили сведения о том, что подоходный налог в сумме 3,7 млн руб с этой сделки не уплачен.