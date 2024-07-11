В Башкирии нашли 50 трупов

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По данным спасателей, с начала пляжного сезона жертвами стихии стали уже 50 человек, среди них — шестеро детей. Большинство пловцов погибли на неофициальных местах для купания, где не дежурят экстренные службы. Немало смертельных случаев также связаны с употреблением алкоголя перед заходом в воду. Несовершеннолетние же тонули, когда находились на водоёмах без присмотра взрослых.
С начала лета также произошли четыре аварии с моторными лодками и катерами. Напомним, самая громкая из них случилась в деревне Юматово под Уфой — тогда мужчина на полной скорости врезался в натянутый над рекой Дёмой трос, который использовался для понтонного плота.
Отметим, что только в июне в республике на водоёмах погибли 36 человек. С 15 июля по 15 августа в регионе собираются реализовать план Республиканского месячника безопасности на водных объектах.