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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Башкирии нашли 50 трупов

В Башкирии нашли 50 трупов

11 июля 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Уже полсотни человек пополнили печальную статистику в Республике Башкортостан, сообщает МЧС региона.

По данным спасателей, с начала пляжного сезона жертвами стихии стали уже 50 человек, среди них — шестеро детей. Большинство пловцов погибли на неофициальных местах для купания, где не дежурят экстренные службы. Немало смертельных случаев также связаны с употреблением алкоголя перед заходом в воду. Несовершеннолетние же тонули, когда находились на водоёмах без присмотра взрослых.

С начала лета также произошли четыре аварии с моторными лодками и катерами. Напомним, самая громкая из них случилась в деревне Юматово под Уфой — тогда мужчина на полной скорости врезался в натянутый над рекой Дёмой трос, который использовался для понтонного плота.

В Башкирии нашли 36 трупов
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Отметим, что только в июне в республике на водоёмах погибли 36 человек. С 15 июля по 15 августа в регионе собираются реализовать план Республиканского месячника безопасности на водных объектах.

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