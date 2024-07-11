В Башкирии нашли 50 трупов

По данным спасателей, с начала пляжного сезона жертвами стихии стали уже 50 человек, среди них — шестеро детей. Большинство пловцов погибли на неофициальных местах для купания, где не дежурят экстренные службы. Немало смертельных случаев также связаны с употреблением алкоголя перед заходом в воду. Несовершеннолетние же тонули, когда находились на водоёмах без присмотра взрослых.