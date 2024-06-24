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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Пьяный пловец увидел спасателей и начал тонуть в Уфе

Пьяный пловец увидел спасателей и начал тонуть в Уфе

24 июня 2024, 04:50
Фото: УГЗ г. Уфы
Едва не окончилась трагедией затея нетрезвого уфимца искупаться в холодный день, сообщает Управление гражданской защиты города.

Инцидент случился в воскресенье, 23 июня. Для купания 45-летний мужчина выбрал озеро Тёплое в микрорайоне Инорс. Дежурившие на водоёме спасатели заметили, что горожанин плавает в запрещённом месте, более того, заплыл довольно далеко. Сотрудники решили сделать замечание уфимцу, однако, как только они подобрались к мужчине, тот сразу стал тонуть.

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С помощью спасательного круга горе-пловца доставили на сушу. Помощь врачей ему не понадобилась.

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