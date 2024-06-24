Пьяный пловец увидел спасателей и начал тонуть в Уфе

Инцидент случился в воскресенье, 23 июня. Для купания 45-летний мужчина выбрал озеро Тёплое в микрорайоне Инорс. Дежурившие на водоёме спасатели заметили, что горожанин плавает в запрещённом месте, более того, заплыл довольно далеко. Сотрудники решили сделать замечание уфимцу, однако, как только они подобрались к мужчине, тот сразу стал тонуть.