В Башкирии мужчина пропал без вести после крушения лодки

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В ночь на 13 июля трое мужчин оказались в бедственной ситуации, когда их лодка перевернулась на реке Белая между населенными пунктами Андреевка и Груздевка Илишевского района.
Двоим из них удалось добраться до берега, однако третий человек, мужчина 1985 года рождения, исчез без вести. На помощь вызванные спасатели Госкомитета РБ по ЧС уже приступили к поиску пропавшего.
Напомним, с начала летнего сезона в Башкирии утонули 50 человек, из которых шестеро детей, по данным Госкомитета РБ по ЧС. Во всех случаях, когда погибали дети, они находились без присмотра взрослых.
— Основными причинами гибели на воде остаются купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра, — напоминают в ведомстве.