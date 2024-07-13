mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Башкирии мужчина пропал без вести после крушения лодки

В Башкирии мужчина пропал без вести после крушения лодки

13 июля 2024, 06:14
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В Илишевском районе Башкирии проводится операция по поиску пропавшего мужчины, предположительно утонувшего в реке Белая, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

В ночь на 13 июля трое мужчин оказались в бедственной ситуации, когда их лодка перевернулась на реке Белая между населенными пунктами Андреевка и Груздевка Илишевского района.

Двоим из них удалось добраться до берега, однако третий человек, мужчина 1985 года рождения, исчез без вести. На помощь вызванные спасатели Госкомитета РБ по ЧС уже приступили к поиску пропавшего.

Напомним, с начала летнего сезона в Башкирии утонули 50 человек, из которых шестеро детей, по данным Госкомитета РБ по ЧС. Во всех случаях, когда погибали дети, они находились без присмотра взрослых.

— Основными причинами гибели на воде остаются купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра, — напоминают в ведомстве.
Читайте также:
Жена утонула на глазах у мужа в БашкирииИз-под теплохода вытащили девушку в УфеСапборд едва не довёл до трагедии в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Госкомитет по ЧС#Инциденты#Утонул
Подпишитесь
Все ради детей: в России продлили семейную ипотеку, но есть ньюанс
Сегодня, 04:24
В Башкирии эвакуируют детский лагерь
Вчера, 16:58
В Уфе появилась новая «Театральная» тропа
Вчера, 16:28
Вахтовика из Башкирии искали почти год и нашли
Вчера, 07:14
Башкирию накрыл огромный град
Вчера, 06:40
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
Вчера, 10:05